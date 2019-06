‘Die heftige emoties van uw moeder zijn niet echt’

Het werd een ontluisterend gesprek. De geriater en psycholoog kenden geen twijfel. Als professionele deskundigen, via een uitgebreid netwerk van ggz-instellingen, tal van wetenschappelijke onderzoekscentra en ‘zorgklinieken’, bestieren zij het rijk van waarheid en wetenschappelijke deskundigheid. Hun diagnose over de ‘toestand’ van mijn dementerende moeder was glashelder. ‘Uw moeder hallucineert en ja, ook psychoses komen soms voor’. De dagen voor dit gesprek waren voor ons als gezin zeer intens geweest. In onze verantwoordelijkheid als mantelzorgers viel het niet altijd mee. Je moeder zo intens verdrietig te zien. Maar soms ook woedend en boos. Angstig ook en roepend om hulp. Door haar woorden en zinnen ‘heen’ zagen we een diep getraumatiseerde vrouw, weliswaar ‘dementerend’, met een zwaar litteken als gevolg van zeer pijnlijke jeugdherinneringen.