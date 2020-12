Die lieve én die chagrijnige verpleegkundige: ik ken ze allemaal nog

Ik vreesde dat het stil zou blijven na mijn oproep voor meer kleur op de redactie...

6 december ‘Als het de komende weken stil blijft in mijn mailbox, dan val ik zelf ook even stil’, eindigde ik drie weken geleden deze rubriek die eigenlijk een oproep was. De redactie telt veel te weinig mensen met een andere achtergrond. We zijn te wit in een wereld die gekleurd is. Daardoor hebben we blinde vlekken die het moeilijk maken om alles dat om ons heen gebeurt te zien en goed te duiden.