Dieren hebben recht op leven en welzijn

Column Op de radio speelt het Oran­je-elf­tal echt stukken beter

16 juni In de verte, achter de net gemaaide hooilanden, glinstert de haan op de toren van Zutphen: een gevoel van eeuwigheid lijkt hier binnen handbereik. Maar omdat de bedrijvige campingbaas druk aan het hooien is, heeft hij geen tijd om zijn nieuwe schotelantenne goed in te stellen. Kampeerders zijn in doorsnee rustige mensen, toch groeit de spanning. Zal de tv het doen bij de aftrap Nederland-Oekraïne? Het zou wel heel wreed zijn als ze daar in Oekraïne de wedstrijd in de Amsterdamse Arena moeiteloos gaan bekijken, maar wij hier niet.