Discriminatie remt de ontwikkeling van talent

Column Kijk eens, daar loopt een 1,5-me­ter-gek

4 augustus Wij zijn in Amsterdam in de buurt van het Rijksmuseum en hebben met vrienden afgesproken in het Eye Filmmuseum, aan de overzijde van het nog verre IJ. Hoewel maar weinig mensen er de indruk wekken dit te beseffen, neemt ook in Amsterdam de corona toe. Daarom komt er nu in het centrum een mondkapjesplicht, maar die is er nog niet als wij aan onze heroïsche jungletocht beginnen.