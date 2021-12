Dit collectief rouwproces kunnen we beter samen verwerken

Opnieuw worden de feestdagen in de houdgreep genomen door de coronamaatregelen. In 2020 was denk ik iedereen er wel van overtuigd, dat dit ‘eens en nooit weer’ zou zijn. De vaccinaties zouden in het voorjaar van 2021 kunnen beginnen en ons in staat stellen de samenleving te heropenen. Nog weer twaalf maanden verder, zo was de gedachte vorig jaar rond deze tijd, konden we de draad opnieuw oppakken en de kerst gewoon in (groot) familieverband doorbrengen en een knallend nieuwjaarsfeest vieren. Maar helaas. Dat zit er niet in. Waardeloos.