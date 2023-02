Dit is diplomatie van de koude grond

389 euro voor een playbacken­de oma

,,Madonna treedt op in de Ziggo Dome, lees ik hier. Zullen we daar heengaan?” jubelt mijn vrouw naast me op de bank. ,,Sgoed. Leuk”, mompel ik. Madonna is – netjes uitgedrukt – niet helemaal mijn muziek. Nooit geweest ook. Maar ik snap heel goed dat mijn vrouw deze kans wil grijpen om de wereldster uit haar jeugd nog één keer te kunnen zien optreden. Concertbezoekjes zijn immers herinneringen voor het leven. Achteraf kun je zeggen dat je ‘erbij’ was toen en toen.

21 januari