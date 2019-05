Dit zijn geen kinderziektes meer: het systeem binnen de jeugdzorg deugt niet

opinie Ik gun zorgmana­gers geen ziekbed

7:43 Mevrouw Petra van Holst stelt in het interview [BD 15 mei] een aantal zaken die me zorgen baren. Sterker nog, je kunt je afvragen of het wel verstandig is om een organisatie, vertegenwoordigd door een branchevereniging die een grote fout maakt, de verantwoordelijkheid voor de zorg in Nederland te laten houden.