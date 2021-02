Dochter van een melkboer: wat zegt dat?

Want de nieuwe politiek leider van de PvdA, Lilianne Ploumen, laat geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat zij de dochter is van een hardwerkende melkboer. Wil zij daarmee aangeven dat je als dochter van een melkboer tot het meest pure deel van de sociaaldemocratie behoort? Hoe eenvoudiger van komaf, hoe roder het socialistische hart? Maar ze had dan toch beter de dochter kunnen zijn van een uitgebuite dagloner of een armzalige turfsteker. Want in allerlei kranten hebben lezers er inmiddels op gewezen dat de melkboer een alom geachte middenstander was. Niks geen eenvoud! En hard werken deed toen bijna iedereen, want na de oorlog moest het land weer worden opgebouwd.