Donald T. nu verdachte in vier rechtszaken: het is toch onvoorstelbaar

Lezersbrieven Mening | Verlies JADS; het riekt naar bot eigenbe­lang

Een helder en ontmaskerend artikel van Pieter van der Kruijs over misbruik of oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld [BD 17 augustus; ‘Zet strafrecht in op ontwrichting’]. Een opwekkende oproep tevens aan de argeloze burger om in actie te komen tegen wat het strafrecht laat liggen en daarom bijkans normaal en toelaatbaar lijkt.