Donatiemoeheid? Lekker blijven zwemmen, fietsen en samenlopen

In Oss liepen ze al twee keer. Berghem, Liempde en Berlicum deden mee, net als Heusden en Sint-Michielsgestel. In Heesch werd het meeste geld opgehaald: 329.590 euro precies.

En afgelopen weekend was er een Samenloop voor Hoop in Rosmalen én eentje in Esch. Tientallen teams wandelden 24 uur door de dorpen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Het is amper bij te houden hoeveel evenementen er zijn. De ene actie waaraan de buurman meedeed is nog niet afgelopen of er is wel weer een vriendin die ergens anders voor aan het trainen is. En steeds moet jij uit goed fatsoen je portemonnee trekken.

Over twee weken wordt er bijvoorbeeld weer gezwommen tijdens Swim to Fight Cancer in Den Bosch. In mei stond de Parade nog vol mensen tijdens de tv-show Sta op tegen Kanker. En dan hebben we het nog niet eens over bijvoorbeeld de Alpe d’Huzes en al die andere bergen waar mensen tegen op fietsen om geld bij elkaar te sprokkelen.

Maar toch... Je hoefde dit weekend maar heel even naar de verhalen van al die deelnemers in Rosmalen en Esch te luisteren. Allemaal mensen die vaders, moeders, kinderen en vrienden moeten missen. Het ging over loodzware chemokuren, de angst om weer ziek te worden of om iemand alsnóg te verliezen. Het ging over verdriet en hoop. Even met z'n allen stilstaan bij die rotziekte die zoveel impact heeft. Het ging letterlijk om het sámen lopen.