Open brief aan de minister | Ouders voelen zich moedeloos over telefoonge­bruik van hun kinderen

Geachte minister Kuipers, ik hoop dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. Ik schrijf u vandaag als een bezorgde ouder, diep verontrust over het welzijn van onze jeugd, met name jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 jaar.