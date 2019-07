Door wie wordt deze ‘cultuurstad’ eigenlijk bestuurd?

Dankzij boeken durven tig mensen óók te praten over hún misbruik, rouw en ziek­te

3 juli Met verbazing las ik een ingezonden brief in onze krant van een zekere Hans. De Schijndelaar heeft het over Karin Bloemen, Femke van der Laan en Martine Bijl. Zij staan momenteel op elk bestsellerlijstje met hun boeken over incest, de dood van een echtgenoot en hoe alles verandert na een hersenbloeding.