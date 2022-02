Doucheputje vol confetti

opinie Conciërge; een compliment aan een stille kracht

Conciërges vormen het cement van de schoolorganisatie. Voorbeeldje: tijdens de vorige lockdown was de voltallige schoolleiding van een school in Breda afwezig door corona. De school draaide gewoon door. Toen twee weken later van dezelfde school de conciërges ziek waren, ging de school dicht. De Dag van de Conciërge wordt vandaag, 8 februari, voor de eerste keer gevierd.

