Opinie | Politieke onrust in Israël: is de rechts­staat nog te redden?

De onrust over de voorgenomen juridische hervormingen in Israël bereikte afgelopen maandag haar hoogtepunt, nadat het parlement, de Knesset, een wetsvoorstel aannam dat de ‘maatstaf van redelijkheid’ afschaft. Massale protesten verscheurden het land en oppositieleiders spraken over het einde van de democratie. Is dat inderdaad onontkoombaar of valt de rechtsstaat nog te redden?