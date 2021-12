Column Maagd Maria weigert in haar kapel aanslag rioolbelas­ting want ze heeft daar geen toilet

Er zijn twee essentiële verschillen tussen protestanten en katholieken die zo op het oog niet theologisch gemotiveerd zijn. In veel protestante kerken worden tijdens de dienst volop pepermuntjes gesnoept. Kerkgangers geven ze ook graag aan elkaar door. Je kunt wel veel over naastenliefde preken en bidden, maar er in de praktijk blijk van geven is toch ook een mooie vorm van godsvrucht.

29 november