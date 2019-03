Duurzame dood? Liever duurzaam leven

Ooit was het simpel. Je koos voor begraven of cremeren. Je ging of de grond in waar je lichaam langzaam ontbindt of de oven in waar je overblijfselen in vlammen opgaan. Maar er komen nieuwe manieren aan om je lichaam aan de elementen terug te geven zoals resomeren en composteren. Die zijn vooral ingegeven door duurzaamheid. Maar zijn ze ook echt ‘groener’? Niet per se.