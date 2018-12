Échte deskundigen zijn het erg met elkaar eens

opinie En wat is er mis met rekening­rij­den? Al die onnozele ritjes

10:14 Het artikel ‘Windmolens gaan het klimaat niet redden’ in het BD van 10 december van Maarten van Andel zie ik als een zinvolle bijdrage in het klimaatdebat. Er wordt al tijden een ongelofelijke hoeveelheid onzin over ons uitgestrooid via Klimaattafels, regering, milieubeweging en oppositie. Veel tegenstrijdige verhalen en ideeën die niet op feiten gebaseerd zijn.