Een andere aanpak vraagt om een andere mindset

Wie goed luistert hoort de grote ­liberale roerganger ­Thorbecke ­wenen in zijn graf over zoveel illeberaal gedrag van zijn opvolgers. Een minister-president die er zelf het liefst op los wil slaan (‘zeker met z’n handtasje’, merkte Wilders deze keer best grappig op) terwijl we heel uitdrukkelijk met elkaar hebben afgesproken dat het geweldmonopolie, behoudend noodweer, ligt bij de politie die geacht wordt daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan. De opmerking van Rutte past in de lijn dat de daling van de misdaadcijfers tot staan is gekomen. Nu was de daling sowieso niet spectaculair want de grootste daler was zakkenrollerij en daarna woninginbraken. Ik wil daar niet badinerend over doen want daar hebben wij, gewone burgers, extreem veel last van in tegenstelling tot alle criminaliteit met betrekking tot drugs waar wel erg veel tijd en geld naar toe gaat.