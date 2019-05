Een biertje in de kantine als je 16 bent: de boete is bezopen hoog

De telefoon ging. Of iemand mijn broertje kon komen halen. Hij hing bezopen om een lantaarnpaal. Het was wel érg gezellig geweest in de voetbalkantine van BMC. Een puber een blad bier laten aanrukken, dat kon toen nog gewoon.