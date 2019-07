Een column waar niemand aanstoot aan neemt, lukt dat?

Column Doodswen­sen of nog erger gaan alle perken te buiten

7:08 Natuurlijk wisten we dat Tony van der Meulen reacties zou krijgen op ­Fortuynstraat, zijn column van zaterdag 20 juli. Tony, bepaald niet idolaat van wijlen Pim Fortuyn, schrijft dat hij niet in de Fortuynstraat zou willen wonen. Dit omdat Fortuyn-fans willen dat de gemeente Den Haag een straat vernoemt naar de in 2002 doodgeschoten politicus.