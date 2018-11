Een dagje carnaval in november, daar knapt een mens van op

Wie brengt de president ten val: de journalis­tiek of Bellingcat?

10 november Ondanks de paar lampen tegen het beton, is het donker. Zoekend schuifelt de verslaggever door de parkeergarage. En dan is daar opeens die schim. In een paar minuten, met wat cryptische aanwijzingen, zet hij de verslaggever op het spoor. Dan verdwijnt hij weer. ‘Deepthroath’ heeft zojuist de loop van de Amerikaanse geschiedenis verlegd. Dankzij zijn aanwijzingen weten verslaggevers Bob Woodward en Carl Bernstein aan te tonen dat de Republikeinen de presidentsverkiezingen van 1972 hebben gemanipuleerd. De Watergate-affaire is geboren en zal later president Nixon de kop kosten.