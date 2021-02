Een diepe buiging voor Tom Dumoulin

COLUMN ‘Iedere aso moet verplicht in een ouwe blauwe Subaru rijden’

30 januari TILBURG - Ik vind het toch zielig. Natuurlijk, ook Toon had het niet gemakkelijk. Zijn 31 jaar ouwe blauwe Subaru Vivio was total loss geramd bij de rellen van afgelopen zondag. Ruiten eruit, schade enorm, hup naar de sloop. En dat terwijl hij elke dag zijn demente vrouw opzoekt in het verzorgingshuis. Die lieve man heeft gewoon een ander karretje nodig. Mooi dat daar inmiddels meer dan 6000 euro voor ingezameld is. Niks mis mee.