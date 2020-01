Een godvergeten verklaring

COLUMN Voeger was het de normaalste zaak van de wereld: verkoop aan huis

22 januari Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld, of van het dorp dan toch. Verkoop aan huis. Als kind vond ik dat machtig interessant. Een messenslijper, een verkoper van mosterd, of gewoon een landloper die vroeg of hij een klusje kon doen in ruil voor wat eten.