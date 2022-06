Een grijs staartje met jeugdig enthousiasme

BD Van de hoofdredac­teur: saluut aan journalis­tie­ke monumenten van het BD

In één keer wordt een flinke bres geschoten in onze kennis over de regio. Gisteren namen we in café Mimi afscheid van drie monumenten van journalisten, samen goed voor meer dan honderd dienstjaren. Ben Ackermans begon nog bij het Nieuwsblad van het Zuiden en bleef tot de laatste dag zo’n onmisbare pijler onder de Tilburgse redactie. Stephan Jongerius - zijn er veel kranten gedrukt waar zijn naam niet in voorkwam? Ik ken hem vooral als messcherpe beobachter van de Tilburgse politiek.

