Een hek tegen de wolf? Laat failliete ondernemers maar schaapsherder worden

Column Ik heb er best een paar bijwerkin­gen voor over om het dorre hout weer te kunnen omarmen

20 december Het is net covid in het Klauterwoud bij mij om de hoek. Maar in plaats van ziekenhuisopnames en beademingsmachines zijn er een man met de kettingzaag en zijn collega op enorme rupsbanden om het probleem te verhelpen: ze zagen ongenadig alle zieke bomen om.