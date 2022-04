Een klein groen kastje als wenkend symbool van een betere wereld

opinie Opinie| Wat verstaat justitie onder vertrouwe­lijk?

Het was puur toeval dat advocaten erachter kwamen dat opsporingsambtenaren vertrouwelijke mailberichten tussen advocaten en hun cliënten hadden ingezien. De rechter oordeelde deze week in een vernietigend vonnis dat dit moet stoppen. ‘Ongelukje’, stelt het OM. Was dat maar zo.

26 maart