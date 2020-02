Een kleine stap voor de mensheid maar een hele grote voor deze journalist...

Een cursusje ‘Oeteldonk-inburgeren’: verboden woord, jasje met emblemen en even snel een sjaal scoren

22 februari Carnaval in Oeteldonk als niet-Oeteldonker. Ik ga me eraan wagen. En om de kans te vergroten dat ik niet word buiten geflikkerd voordat ik ook maar één stap over de drempel gezet heb, doe ik even wat research. Zie het als snelle inburgeringscursus.