Een lege plek is soms van een waarde, die niet in geld is uit te drukken

Protesten missen het grotere verhaal

1 oktober Er is onbehagen. Tweedeling in de samenleving. Er is irritatie over het uitblijven van klimaatactie. Maar ook wantrouwen over oneerlijke klimaatmaatregelen. De boeren rijden naar het Binnenhof. Gedoe over een kinderfeest. Deze tijd van verandering stelt de samenleving op de proef. Laten we ons meeslepen in de onrust, of kunnen we een koers varen waar we echt voor kiezen en blij van kunnen worden? De sleutel ligt bij de verhalen die we kunnen vertellen.