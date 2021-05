Een leugen ontvlamt het conflict

Column Hoelang collabore­ren Brabantse CDA en VVD nog met Bau­det-ruï­ne?

14 mei De krant meldt dat de provincie Noord-Brabant bezig is ‘de natuurlijke vijanden ruim baan te geven’. Dat moet slaan op VVD en CDA die, opgejaagd door boze boeren, hun behoudzuchtige beleid uitvoeren via huidige of voormalige Baudet-aanhangers. Van dat dubieuze spul zitten er nog voldoende exemplaren in de Brabantse Staten. Vier onvervalste Forumleden die het racisme en het antisemitisme van hun held van harte blijven steunen. De principeloze Smolders uit Tilburg is op Hemelvaartsdag uit de Staten en de Tweede Kamer verdwenen omdat hij niet met Baudet kan samenwerken. Diens ideeën zijn nooit een probleem geweest voor Smolders. Wiens grote kracht steeds weer is: altijd blijven glunderen te midden van alle ideologische drek. Naast deze ruïne van Forum zijn er nog drie Baudet-Statenleden die voor zichzelf zijn begonnen met behoud van een pakketje groezeligheden.