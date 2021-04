Een mestfabriek? ‘See you in court!’

Jaren terug heeft het provinciebestuur op de komst van mestfabrieken ingezet. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want gemeenten en omwonenden zitten er vaak niet op te wachten. Bij projecten die niemand in zijn achtertuin wil zien, bespeuren wij een bestuurlijke neiging om de besluitvorming top-down aan te pakken. Bestuurders veronderstellen dat de betrokkenen (gemeenten, bedrijven en omwonenden) er zelf niet uit komen en dat er dus een democratisch besluit van ‘hogerhand’ nodig is. De provinciale staten zijn immers door de Brabanders gekozen om het algemeen belang te dienen, en dat gaat boven deelbelangen van een gemeente of omwonenden. We zien inmiddels ook een tegenbeweging binnen het provinciebestuur. Vanwege gebrek aan draagvlak wordt afgezien van een mestverwerker, of het provinciebestuur legt zich neer bij een besluit van de rechtbank zonder in beroep te gaan bij de Raad van State.