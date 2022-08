‘Één misverstand verwijderd van nucleaire vernietiging’

Deze maand, van 1 tot en met 26 augustus, vindt de 10e Herzieningsconferentie van het VN Non Proliferatie Verdrag (NPV) uit 1968 plaats in New York. Het toeval is dat juist in augustus (6 en 9) 78 jaar terug de atoombomaanval op Hiroshima en Nagasaki plaatsvond. Het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens is het verdrag dat het bezit van kernwapens beoogt te beperken. Het verdrag uit 1968 is inmiddels door 191 staten geratificeerd, ook door de toenmalige vijf kernwapenstaten, de VS, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk. Het verplicht - conform artikel 6 van dit verdrag - alle staten tot nucleaire ontwapening onder strenge internationale controle.