Een oorlogsverklaring

Wat doe je als een wanhopige man opbelt met de mededeling dat hij zichzelf in brand gaat steken?

5 januari Het gebeurt gelukkig niet zo vaak, maar vroeg of laat heeft iedere verslaggever er mee te maken: wanhopige, woedende, soms gestoorde mensen die hun toevlucht zoeken tot ‘de krant’. In Oss werd een onzer verslaggevers voor de kerst gebeld door een man die zei dat hij zichzelf voor het gemeentehuis in brand ging steken. Hij heeft – we hebben er veel over geschreven – een gebiedsverbod en was woedend en wanhopig. Uiteindelijk klom de man op het dak van zijn woning. Om duidelijk te maken dat het hem menens was, stak hij een stapel pallets bij zijn boerderij in brand. Het liep met een sisser af.