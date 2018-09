Een prikkelarme supermarkt? Dat gaat ’m natuurlijk niet worden

Op de voorpagina hesen we de vlag halfstok. Verder niets, even geen woorden. #Oss

22 september OSS - Op Linda en andere columnisten na schrijven we er eigenlijk nooit over. Maar ook wij zijn vader, of moeder, of worden het binnenkort. We zijn zelfs opa of oma. We komen thuis na een werkdag en moeten ons hart even luchten over wat de dag ons bracht. We leggen kinderen in bed, kijken ze liefdevol na als ze ’s morgens op de fiets stappen, naar school. Ook wij brengen kinderen naar het kinderdagverblijf.