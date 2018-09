Een scheiding moet je ‘vieren’

Iedere tweede vrijdag van september ‘vieren’ we de Dag van de Scheiding, zo ook 14 september jongstleden. Met opzet schrijven we ‘vieren’ tussen aanhalingstekens. Scheiden is immers niet echt feestelijk; dit was niet wat je voor ogen had toen je een relatie aanging. De Dag van de Scheiding is in het leven geroepen door de Nederlandse Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten - Scheidingsmediators (vFAS). Met deze dag wordt aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. De Dag van de Scheiding is een goed moment om scheiding uit de sfeer van taboe, schuld en schaamte te ­halen.