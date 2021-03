‘Een slungel met een hoodie gaf me de 300 euro. Toegevoegde waarde: instant geluk’

Een eikenblad was het, een VertrouwensPin, omdat we tot ambassadeurs waren gebombardeerd van de ‘Tilburgse beweging van vertrouwen.’ Want vertrouwen, stond in de begeleidende brief, vergroot het geluk van mensen en de kansen voor iedereen. Mooi initiatief, hoor. Zeer vereerd. En inderdaad, in deze tijd van algoritmisch opgefokte achterdocht, virusgerelateerde argwaan en politiek geruggedolk kunnen we best wat meer positieve energie gebruiken.