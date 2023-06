Column Als je pér se een auto voor de deur wil, moet je niet midden in de stad gaan wonen. Dat is geen cultuurom­slag, maar een keuze

Het is nogal een cultuuromslag ja, huizen bouwen waar niet zomaar een auto voor de deur kan staan. Het Osse college is van plan om voor nieuwe projecten in de binnenstad geen parkeervergunningen meer af te geven. Het centrum is vol, er zijn geen parkeerplekken meer. Ja maar wat als je dan een auto nódig hebt, panikeerde de commissie donderdagavond.