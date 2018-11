Een tweeslachtige verklaring

Diverse media maakten twee weken geleden melding van het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om vervolging in te stellen tegen een verpleeghuisarts vanwege euthanasie op een zwaar demente vrouw. Dat is dan voor het eerst sinds in 2002 het huidige euthanasieregime van start ging, met een meldingsplicht voor artsen, elke keer dat zij euthanasie uitvoeren; en met regionale toetsingscommissies die hun handelen beoordelen. Centraal in die beoordeling staat de vraag of de arts zorgvuldig heeft gehandeld in het licht van de drie wettelijke criteria: ondraaglijk en uitzichtloos lijden, gevoegd bij de uitdrukkelijk wens van de lijdende persoon om het leven te beëindigen. De interpretatie en de reikwijdte van die criteria blijven in ontwikkeling (zie de voltooid leven discussie). Maar de kern is duidelijk. In het onderhavige geval van de verpleeghuisarts ging het allereerst om de vraag of de wens van de demente vrouw wel zo duidelijk was. Door de zaak aan de rechter voor te leggen, wil de top van het OM (het College van Procureurs-Generaal) meer duidelijkheid scheppen over dit criterium.