Een vluchteling is niet niets, maar wat dan wel?

Solidari­teit, gebruik dat woord zo vaak als u kunt komende tijd

4 oktober Het wordt tijd voor een nieuw modewoord: Solidariteit. U kent het nog, maar gebruikt het nooit meer. Ooit stond solidariteit voor iets sterks en moois. Het was de naam van een stoere Poolse vakbond, die havenarbeiders verenigde tegen het communisme. Ergens in de jaren tachtig of negentig verloor het zijn glans. Het woord raakte zoek en niet toevallig. Zonder iedereen voor ras-individualist uit te maken: het ‘ik’ heeft heel veel terrein op het ‘wij’ gewonnen.