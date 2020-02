Een voedingsbodem voor kwaadaardigheid

Het is in mijn idee een tragisch dieptepunt in onze democratie dat het Forum voor Democratie (FvD) de partij is met de meeste leden. Het zijn van die momenten die doen twijfelen aan de juistheid van de regeringsvorm democratie, omdat zo’n grote hang naar een dergelijke partij ernstig duidt op een antidemocratische ontwikkeling, althans op een substantieel antidemocratische kern onder de bevolking. De vraag is of er iemand opstaat die daaraan een charismatisch gezicht kan geven.