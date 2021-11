Een wethouder moet het goede voorbeeld geven en zich dus laten vaccineren

Donderdag stond wethouder Leon van de Moosdijk uit Hilvarenbeek pal naast mijn column. Wij zijn dus nog buren ook. Dat is best zorgelijk als iemand zich niet wil laten vaccineren. Leon van de Moosdijk weigert ergens te verschijnen waar een QR-code verplicht is. Maar hij wil niet zeggen of hij gevaccineerd is. Inmiddels weten wij allen dat iemand zeker niet is gevaccineerd als hij niet wil zeggen of hij gevaccineerd is. De niet-geprikten doen graag aan enige gewichtigdoenerij.