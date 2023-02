Een wettelijk verbod op mobieltjes in de klas werkt niet. Laat het aan de scholen zelf over

Jouw mening Jeugdzorg moet weer een overheids­taak worden om gemeenten te behoeden voor een financieel ravijn

Al vijf jaar op rij is Tilburg financieel de gezondste gemeente van Nederland. Ook vandaag weer geeft BDO Accountants ze een dikke 10. Net als Oss. Toch vrezen beide voor wat ze – afzonderlijk van elkaar – ‘het ravijn’ noemen. Meer dan de helft van de gemeenten in Nederland verwacht 2023 af te sluiten met een tekort. Voor een belangrijk deel komt dat doordat Den Haag zoveel taken op hun bordje heeft geschoven. Een van de grootste kostenposten: de dolgedraaide jeugdzorg.

