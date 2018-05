Eens met The Donald: we moeten ons bewapenen. Maar er zijn betere wapens dan geweren (en u hebt er al één)

Moeten we ervan opkijken dat FC Den Bosch voor 2,5 miljoen in de etalage staat?

9:16 Moeten we ervan opkijken dat FC Den Bosch in de etalage staat met een prijskaartje van 2,5 miljoen euro? In deze krant schreef ik eind december al dat voetbalclubs allang niet meer verenigingen zijn met leden die alles voor het zeggen hebben door trouw contributie te betalen.