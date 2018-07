Eenzaamheid: heel eerlijk snap ik best dat sommige mensen hele dagen alleen zitten

Column De drempel om de krant te benaderen is veel lager. Je schuift gewoon even aan

14 juli Wethouder Rein van Moorselaar oogt ontspannen, op het terras in de zon in Heeswijk-Dinther. Hij neemt ruim de tijd om met mijn collega Edith Verwegen te praten over de plannen met Plein 1969, in het hart van Heeswijk-Dinther. ,,In de winter planten we de bomen, volgende lente is het hier flitsend en staat alles in bloei.”