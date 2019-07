Eindelijk wierp Van de Donk alle ketenen van zich af

We presente­ren met trots: onderzoeks­jour­na­lis­tiek zoals die hier nog nooit is vertoond. Het spotlicht op Ondermij­ning in Brabant.

29 juni Het is de heilige graal van de journalistiek: onderzoeksjournalistiek. Maandenlang onderzoek doen in de hoop uiteindelijk die historische scoop te kunnen publiceren. De Watergate-affaire is natuurlijk het mooiste voorbeeld. Het speurwerk van Woodward en Bernstein leidde tot de onthulling dat Republikeinen de verkiezingscampagne van de Democraten saboteerden. En tot de val van president Nixon. Ook in Nederland leidde onderzoeksjournalistiek tot het opstappen van meerdere bewindslieden, vooral bij justitie.