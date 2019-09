‘Elke baan verdient alle aandacht’

Column De grens tussen werk en privé is helemaal niet zo scherp

7:34 We besteden in ons leven zo’n 100.000 uur aan werk en we zien onze collega’s vaker dan ons gezin. Het is daarom belangrijk, zo horen we vaak, om te zorgen voor een goede werk-privé balans. Maar veel meer dan dat we willen toegeven, is de grens tussen werk en privé helemaal niet zo scherp en is ons werk veel meer verbonden met wie we zijn dan we ons realiseren.