En alwéér knettert in Vught de gemeentelijke kettingzaag

De kapwoede waarmee Vught zich in de voorhoede bevindt van de nationale vernielzucht, is nu gelokaliseerd in het Loyolapark. Daar moeten op de plek van een zorgcentrum villa’s en luxe tweekappers komen. Ook dat typeert Vught: weinig inspanning voor sociale woningbouw. Buurtbewoners hebben nog een beroepszaak lopen tegen het nieuwe bestemmingsplan. Maar volgens de gemeente maakt dat niks uit. ‘Het mag!’, juicht de gemeentelijke woordvoerster die al zoveel kaplust soepel heeft verdedigd, dat zij inmiddels iedere schaamte voorbij is. Als je op een dag nergens de kettingzaag hoort knetteren, zeggen ze op het gemeentehuis in Vught bezorgd: wat is het toch akelig stil vandaag.