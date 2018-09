En opeens besef je: dat mooie gebaar richting media is niet meer dan een schamele fooi

Als we onszelf niet kunnen bedruipen, dan kunnen we beter ophouden, zei een collega-hoofdredacteur kloek. We liepen een rondje op de hei, in afwachting van de bijeenkomst waar we de kwartaalcijfers van ons bedrijf zouden horen. De Persgroep is een gezond bedrijf met een indrukwekkende omzet en cijfers, maar we werken wél in een ­samenleving waarin het steeds moeilijker wordt om geld te verdienen met journalistiek. Om die reden – daar hadden we het over tijdens onze wandeling – richt de overheid op steeds meer plekken stimuleringsfondsen op. Anders dan mijn collega vind ik het een uitstekend idee.