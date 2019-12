En staand op een caféstoel wist ik: dit was een goed jaar

De Koerier was een vanzelf­spre­kend­heid. Ik ga hem missen

21 december Raar was het wel. Donderdag. Stond ik daar, in de kamer, met het kaartje van de Koerier in mijn hand. Had ik net de bezorger een eindejaarsfooi gegeven, fijne feestdagen toegewenst, en alvast een gelukkig nieuwjaar, kwam opeens het nieuws dat er helemaal geen nieuw jaar meer kwam. Dat de Tilburgse Koerier ermee ophield. Dat deze week de aller-, allerlaatste op de mat zou vallen.