En toen werd het stil op bd.nl

En toen werd het stil op de site... Geen bozige reacties meer, geen sneren naar links en rechts, de mogelijkheid om te reageren op onze online-berichtgeving is een stille dood gestorven; we hebben de reactiemogelijkheid verwijderd.

Een klein jaar geleden ging het op deze plek over de vraag of we het moesten blijven doen, reacties plaatsen. 'Piel eraf' was de noemer boven de discussie, omdat hij oplaaide toen een boze reageerder vond dat bij een pedofiel het lid moest worden verwijderd. Wilden we nog wel een podium zijn voor het onderbuikgevoel van de samenleving, was de vraag? Een enquête op onze site leverde liefst 4000 stemmers op, van wie een kleine meerderheid vond dat we er maar beter mee konden kappen.

Dat hebben we nu gedaan. Althans: op onze site. Sociale media waren altijd al een pandemonium van meningen en daar gaan we niets aan af doen. Maar onze site is anders van toon. De vaak eenregelige reacties komen de leeswaardigheid niet ten goede.

De beslissing om te stoppen is ook het resultaat van een economische wet: levert de opbrengst (reacties) op tegen de kosten die je maakt. Die kosten bestaan uit de moeite die het kost om alle reacties te modereren, wat een moeilijk woord is voor controleren. We hebben er handenvol werk aan om de kwetsende of anderszins onfatsoenlijke reacties eruit te halen. Dat worden er ook alleen maar meer, omdat we online inmiddels twee keer zoveel mensen bereiken als anderhalf jaar geleden.

Hebben we u daarmee monddood gemaakt? Dat zou wel heel jammer zijn. Het mooie van internet is dat de bereikbaarheid van de redactie voor lezers veel groter is geworden. Voornemen is om bij onderwerpen die uitnodigen tot discussie de reactiemogelijkheid alsnog open te zetten. Wie wat kwijt wil kan natuurlijk altijd de tip-de-redactie-knop onder aan de site gebruiken. En voor de beter onderbouwde meningen stellen we natuurlijk graag onze opiniepagina open.

U kunt hier natuurlijk wat van vinden, dus reageer gerust met een mail naar opinie@bd.nl of in het reactieveld op de site (dat we natuurlijk nu wel open zetten).