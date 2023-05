Eng als ze proberen van robots echte mensjes te maken

Open Brief Mening | Monseig­neur Mutsaerts, het is nog niet te laat: praat niet met fascisten!

Het zal toch niet waar zijn? In het Brabants Dagblad lees ik dat u met de jongerentak van Forum voor Democratie (FvD) gaat praten, uiteraard op hun voorwaarden, op een door hen uitgekozen plek, die verder voor niemand toegankelijk is, want geheim. Waar dus niemand een weerwoord kan geven tegen hun fascistisch gif en waar niemand controle kan uitoefenen of zelfs maar kan volgen van wat er wordt gezegd. En dat noemt u ‘missionair’.